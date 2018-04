Zirnsak spricht bei Maifeier

Die Maifeier des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Tag der Arbeit findet für den Landkreis Haßberge in Sand statt. Termin ist am Dienstag, 1. Mai, um 10.30 Uhr im Hotel Goger in Sand, wie der DGB mitteilte. Es spricht Norbert Zirnsak, Gewerkschaftssekretär der IG Metall.

"Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität" lautet das Motto der Gewerkschaft für den 1. Mai. Die drei Werte skizzieren laut DGB elementare gewerkschaftliche Anliegen. Dem DGB geht es nicht um irgendeine Gerechtigkeit, die jeder nach seinem Gusto definiert. "Uns geht es um soziale Gerechtigkeit. Damit meinen wir eine Gesellschaft, die den gemeinsam erwirtschafteten Reichtum dazu nutzt, alle teilhaben zu lassen", betont der DGB. Die Gewerkschaft strebt eine Gesellschaft an, in der Chancengleichheit besteht, für wenig Begüterte ebenso wie für Begüterte, für Frauen, Männer, Zugereiste und Einheimische. Eine Gesellschaft, in der Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter sozial so abgesichert sind, dass der Lebensstandard gehalten werden kann, wenn die Lebensumstände die sozialen Sicherungssysteme aktivieren. Mit dem Begriff Vielfalt im 1.-Mai-Motto greift der DGB das Thema Zuwanderung auf. Aus der eigenen Geschichte wissen die Gewerkschaften um die Bedeutung des Grundrechts auf Asyl. Gewerkschafter sind in Nazi-Deutschland ihrer Gesinnung wegen inhaftiert, gefoltert und ermordet worden. Diese Erfahrung bedingt eine humanistische Haltung gegenüber Geflüchteten und öffnet den Blick für Vorteile eines vielfältigen Miteinanders. ks