Zirndorf zeigt seine Schätze

Wer schon immer mal wissen wollte, wie eigentlich ein Museum funktioniert und eine Ausstellung entsteht, erhält am Sonntag, 17. März, ab 11 Uhr Einblicke hinter die Kulissen der Zirndorfer Museumsarbeit.

Bei der Führung "Museum Spezial" wird auch die Frage beleuchtet, wie vor über 20 Jahren aus dem alten Haus in der Spitalstraße ein Museum wurde. Warum brauchen wir überhaupt Museen und warum sind Sammler für die Gesellschaft so wichtige Zeitgenossen? Was gibt es alles im Museum zu entdecken und nach welchen Kriterien werden Exponate gesammelt? Von wem und wie werden sie verwaltet und was ist ein Depot? Diese und viele andere Fragen werden beantwortet.

Natürlich kommen auch weitere inhaltlichen Besonderheiten des Zirndorfer Museums zur Sprache, denn die beiden ständigen Schausammlungen dokumentieren lokale Begebenheiten. Teilnehmer erfahren mehr als bei einer normalen Museumsführung und erhalten eine neue Sicht auf das Museum und seine vielfältigen Aufgaben.

"Hingeschaut" heißt die Führung des Zirndorfer Museums am Sonntag, 24. März. Die Teilnehmer erwartet ab 11 Uhr ein unterhaltsamer Rundgang durch das beschauliche Zentrum der Bibertstadt. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1632 entstand durch den Wiederaufbau das heutige Zirndorfer Ortsbild, das reich an historischer Bausubstanz ist.

Über 50 der schönen Fachwerkhäuser und Sandsteinbauten des 17., 18. und 19. Jahrhunderts sind in der Bayerischen Denkmalschutzliste aufgeführt. Dazu gehören unter anderem das Badehaus, das hochfürstliche Brauhaus aus der Markgrafenzeit, die Schmiede sowie das evangelische Pfarrhaus.

Details alter Hausfassaden

Im innerstädtischen Bereich schließen sich neben einigen Fabrikantenvillen auch zahlreiche Wohnhäuser aus der Gründerzeit an. Bis ins 20. Jahrhundert hinein beherbergten sie in ihren Kellern und Hinterhöfen kleine Betriebe und Heimarbeiterstätten zur Herstellung von Blechspielwaren. Sie waren neben den größeren Spielwarenherstellern die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung von Zirndorf im 19. Jahrhundert.

Aber die vielen Schönheiten und besonderen Details alter Hausfassaden der Zirndorfer Altstadt bleiben oft unbemerkt. Dabei hat diese viele kuriose Eigentümlichkeiten zu bieten. Wer weiß schon, wo mächtige Blumenvasen und große Schnecken Hausgiebel zieren oder wo in Zirndorf die wilden Männer stehen? Also hingeschaut, für jeden gibt es noch etwas Neues zu entdecken! Treffpunkt für die Führung ist um 11 Uhr vor dem Museum, Spitalstraße 2. red