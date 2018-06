Zirkusshow in Bamberg

Termine Von Donnerstag, 5. Juli, bis Mittwoch, 11. Juli, werden täglich zwei Shows um 16 und 20 Uhr angeboten. Am Sonntag wird es drei Termine um 11, 15 und 18 Uhr geben.

Große Familientage finden am Freitag und Mittwoch um 16 Uhr statt. Zudem haben am Sonntag alle Mütter freien Eintritt zu den Shows. nsc