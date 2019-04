Zirkus Renz gastiert in Bad Rodach

Tanja Renz vom gleichnamigen Zirkus Renz präsentiert von Donnerstag, 11. April, bis Samstag, 13. April, täglich um 16 Uhr und am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr auf dem Festplatz eine bunte Artistenshow mit Stars in und über der Manege. Die beiden Clowns Banane und Pepino lassen die Zuschauerherzen höher schlagen. Trapez- und Handstand Akrobatik bis unter die Zirkuskuppel sind zu bestaunen. Mexikanische Lassospiele sowie eine flotte Jonglage mit vielen Tieren sind mit auf Tournee. Artisten am Vertikalseil und Kraftbalancen runden das Programm ab zu einer sehenswerten, unterhaltsamen Vorstellung. Platzreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0160/1036338. Foto: PR