Zirkus darf gastieren

Einstimmig beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, dem Rechtsschutz-Gruppenversicherungsvertrag des Bayerischen Gemeindetages beizutreten. Auf Nachfrage von Thomas Lesch ( SPD ) erklärte Kämmerin Karin Beier, dass die Versicherung alle Bereiche bis auf das Verkehrsrecht abdecke.Ob es in Ordnung sei, dass in Oberwohlsbach ein Zirkus gastiert, wollte Ingrid Ott ( CSU ) wissen. Bauamtsleiter Günter Benning verwies darauf, dass der Zirkus auf einem Privatgelände seine Zelte aufgeschlagen habe. Nachgehen wolle man dem Hinweis, dass der Zirkusbetreiber "Haussammlungen" durchführt.