Zipfel und Unger vorn

Vorsitzender Jörg Unger bedauerte in der Hauptversammlung des Kaninchenzuchtvereins Teuschnitz, dass das Interesse an den vereinsinternen Aktivitäten stark gesunken sei. Immerhin: Durch den Eintritt eines Züchters sei die Mitgliederzahl auf 33 gestiegen.

Die Niederschrift der letztjährigen Hauptversammlung verlas Schriftführer Bernhard Zipfel, den Kassenbericht trug Frank Steschulat vor.

Laut Udo Brand züchten zehn Aktive 115 Kaninchen in acht verschiedenen Rassen und Farbschlägen.

Zuchtwart Reinhard Bauer berichtete von den Ausstellungen. Bei der vereinsinternen Meisterschaft seien drei Mal das Prädikat vorzüglich und 14 Mal die Note hervorragend vergeben worden. Die beste Zuchtgruppe stellte Bernhard Zipfel mit seiner Rasse Alaska aus. Er wurde Vereinsmeister.

Mit der Rasse Blaue Wiener errang Jörg Unger die zweitbeste Punktzahl und sicherte sich den Wanderpokal der Stadt Teuschnitz. Nochmals Bernhard Zipfel (Alaska) und Jürgen Großmann (Thüringer) gewannen Landesverbandsehrenpreise.

Die beiden Kreisverbandsehrenpreise gingen an Daniel Schnappauf (Deutsche Widder) und Frank Steschulat (Graue Wiener). Das beste männliche Einzeltier, ein Thüringer-Kaninchen, stellte Jürgen Großman aus, das beste weibliche Kaninchen kam aus der Alaska-Zucht von Bernhard Zipfel.

Die einzige Jugendliche, die ausstellte, war Marie Unger. Sie wurde mit ihren Deutschen Kleinwiddern Jugendvereinsmeister.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jörg Unger, 2. Vorsitzender Daniel Schnappauf, Kassier Frank Steschulat, Schriftführer Bernhard Zipfel, Zuchtwart Reinhard Bauer, Jugendwart Frank Steschulat, Zuchtbuchführer Udo Brand, Tätowiermeister Jörg Unger und Andreas Raab, Kassenprüfer Andreas Raab und Jürgen Großmann.

Für das anstehende Vereins- und Zuchtjahr wurden bereits mehrere Termine festgelegt: Am 10. März findet in Fischbach die Kreisversammlung und am 5. Oktober in Neukenroth die Herbstversammlung der Rassekaninchenzüchter statt. Ein Sommergrillfest ist am 20. Juli vorgesehen. Die Tischbewertung wird am 23. November durchgeführt.

Ansonsten wurde festgelegt, dass wieder mehr Monats- und Züchtertreffen gehalten werden sollen.

Mit der Ehrung und Auszeichnung der Vereinsmeister sowie der Pokal- und Ehrenpreisgewinner endete die Versammlung. Heike Schülein