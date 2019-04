Zinkwanne samt Bepflanzung gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen dem vergangenen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, circa 12 Uhr, eine Zinkwanne aus einem Garten in der Straße "Am Ruhstein 23" in Weißenbrunn. Die Wanne befand sich auf einer Gartenmauer am Rand des Anwesens und wurde samt Pflanzen und diversen Dekorationsgegenständen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.