Die Mitglieder der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Altenkunstadt nehmen an diesem Wochenende am Schützen- und Volksfests ihres Patenvereins in Weismain teil. Treffpunkt ist in Uniform am heutigen Freitag um 19 Uhr auf dem Püls-Bräu-Gelände zur Festwirtabholung und dem anschließenden Marsch zum Bieranstich. Am Sonntag ist außerdem eine Festzugteilnahme vorgesehen. dr