Zimmermann ist Top-Turnerin

Mit 26 Mannschaften übertrafen die Turngau-Vereine im Wettkampf "One Open" die Teilnehmer-Zahl des Vorjahres gleich um zehn Teams. Das größte Aufgebot stellte mit acht Mannschaften der TV Ketschendorf, brachte auch alle seine Mannschaften auf das Siegerpodest und sicherte sich vier von fünf möglichen Titeln.

Die WK09, in der eine Turnerin zwingend dem Jahrgang 2010 angehören musste und die weiteren drei zum Team zählenden Turnerinnen aus den Jahrgängen 2006 bis 2013 sein durften, war mit neun Mannschaften am stärksten besetzt.

Erstmals nach Jahren musste ein Turnwettkampf zur Ausrichtung in den Frankenwald vergeben werden, weil die Coburger Pestalozzi-Dreifachhalle infolge starker Frequentierung dem Turngau nicht zur Verfügung stand. Der TSV Weißenbrunn/Kronach erwies sich mit seiner Organisations-Verantwortlichen Andrea Öhrlein als Glücksgriff, so dass der erste große Wettkampf des Jahres in einem Vormittags- und einem Nachmittags-Durchlauf in der Leßbachtalhalle bei bester ganztägiger Zuschauer-Resonanz über die Turnbühne ging.

Duell zwischen TVK I und TVK II

Für den ersten Durchgang meldeten bei Wettkampfleiter Ernst Weitl 52 Turnerinnen, die von den Vereinen ATSV Kronach, SG Rödental, TS Kronach, TSV Stockheim, TSV Weißenbrunn, TV 48 Coburg und TV Ketschendorf in den Alterskategorien WK11, WK15 und WK17 kamen. In der WK11 war sehr bald abzusehen, dass sich um das oberste Podest aussichtsreich nur die beiden Mannschaften TV Ketschendorf I und II streiten werden. Die beiden TVK-Teams mussten mit der SG Rödental am Balken beginnen. Lilly Pilz (17,05 Punkte), Michelle Moore (16,85) und Mia Fischer (16,45) legten zusammen mit Lisa Jacob (14,75) für TVK I mit 65,10 ein Balken-Resultat vor, das nicht übertroffen wurde.Eng ging es in dieser WK zu zwischen der SG Rödental (220,75 / Platz 3) und dem TSV Weißenbrunn (219,50 / Platz 4). zu.

Starkes TVK-Quartett lieferte

In der WK15 standen sich zum Auftakt am Boden der TSV Stockheim, TS Kronach und der TV Ketschendorf gegenüber, der mit Lina Zimmermann, der Top-Turnerin das Tages (73,10 Punkte), hervorragend besetzt war. Da es jedoch bei den "One Open" keine Streichnote gibt und alle vier Turnerinnen in die Wertung kommen, mussten auch die in vielen Wettkämpfen erfahrene Mialotta Peschla, Lorena Gradl, die erstmals für den TVK an die Geräte ging, und Luisa Titze "liefern", um dem TSV Stockheim mit seinen Turnzwillingen Marie und Sophie Häfner und der am Stufenbarren stark auftretenden Hannah Schmidt, erfolgreich Paroli bieten zu können.

Wie erwartet, turnte Lina Zimmermann an allen vier Geräten über 18 Punkte und war nicht nur die Beste ihrer TVK-Mannschaft in der WK15, sondern Tagesbeste. Besonders souverän zeigte sie sich auf dem Schwebebalken mit 18,40 Punkten.

Rödentalerinnen in guter Form

In der WK17 waren die Rödentaler Turnerinnen zwar Favoriten, weil das TVK-Team nicht in Bestbesetzung antrat, doch machten es die Ketschendorferinnen der SG Rödental gleich am ersten Gerät sehr leicht. Denn mit Ausnahme von Janina Hügle - 17,75 auf P9 - glänzten sie am Sprungtisch nicht. Janina war auch am Stufenbarren (18,00) und auf dem Balken (17,70) die Beste und mit 70,35 Punkten im Gesamtergebnis nach Lina Zimmermann die zweite Turnerin, die sich über mehr als 70 Punkte freuen durfte. Auf der Bodenfläche erwies sich Alina Gerber als starke Turnerin und brachte für ihre SG Rödental beachtliche 67,80 Punkte ein.

Im Nachmittags-Durchgang kämpften die Jüngsten in der WK09 und die WK13-Turnerinnen um die Urkunden für das beste Mannschaftsergebnis und um ihre persönlichen Medaillen in Gold, Silber oder Bronze. Mit respektablem Abstand von 15,05 Punkten konnten die jungen Turnerinnen von TV Ketschendorf I in WK09 (2010 + drei) den Sieg vor der TS Kronach einfahren.

Martha Luft unbeeindruckt

Als "Glanzstück" für TVK I präsentierte sich Lisl Lengdobler (Jg. 2009) mit der Gesamtpunktzahl von 63,85. Die drahtige Turnerin fuhr für ihre Mannschaft am Stufenbarren 16,95 Punkte ein. Das beste Ergebnis beim Sprung erzielte mit 15,80 Antonia Heimstädt. Auf dem ?Balken zeigte sich Martha Luft unbeeindruckt von dem zehn Zentimeter schmalen Gerät und sicherte sich mit 15,85 das beste Resultat. Am Boden überzeugte mit 16,15 Punkten ebenfalls Antonia Heimstädt.

Die TS Kronach, die sich Platz 2 in der WK09 erkämpfte, hatte ihre Beste in Leni Bayer (Jg. 2007), die es auf 57,00 brachte und mit 15,35 auch Beste ihres Teams am Stufenbarren war. Unerwartet stark trat die zweite Mannschaft des TVK in der Klasse der Jüngsten auf und schnappte mit 219,00 zu 218,85 der Spvg Ahorn I den Stockerl-Platz weg. Lotte Merzbacher aus der ersten Ahorner Mannschaft kam mit 57,45 in der inoffiziellen Einzelwertung auf den dritten Platz.

Vanessa Hinzer beste SG-Turnerin

In der WK13, die ebenfalls erst am Nachmittag an die Geräte ging, stellte sich im Vorjahr nur der TV Ketschendorf den Kampfrichterinnen, während heuer auch die SG Rödental und der TSV Stockheim je eine Mannschaft nach Weißenbrunn schicken konnte - der TVK trat sogar mit zwei Teams an.

Die SG Rödental hatte in Vanessa Hinzer ihre Mannschaftsbeste, die es auf beachtliche 66,10 Punkte brachte und mit diesem die herausragende Turnerin der WK13 war. Auf dem Balken präsentierte sich Hinzer mit 18,05 Punkte so sicher, dass diese Wertung an diesem Tag nur ein einziges Mal überboten wurde. TV Ketschendorf I verwies bei 249,50 Punkten die SG Rödental mit 240,80 klarer als erwartet auf Platz 2. Die höchste Gerätewertung lieferte am Sprung mit 15,85 Enna Schultheiß für TVK II ab, die höchste Stufenbarren-Wertung erzielte in WK13 Annika Heckel von TVK I. Am Boden gab es nur winzige Wertungsunterschiede: 16,40 für Emilia Trunzer (TVK I), 16,35 für Annika Heckel (TVK I), 16,30 für Mia Bauer (SG Rödental), 16,10 für Vanessa Hinzer (SGR), 16,05 für Paula Hennig (SGR) und schließlich 16,00 für Elena Butterhof (TVK I). Die vollständige Siegerliste kann im Internet eingesehen werden. Mehr im Netz tv-ketschendorf-turnzicken.de