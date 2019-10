Reichenbach bei Münnerstadt vor 13 Stunden

Zimmerbrand durch umgefallene Kerze

Eine umgefallene Kerze hat am Montagnachmittag rund 2500 Euro Schaden verursacht. Eine Frau hatte eine Kerze vor ihrer Muttergottes-Figur in der Küche ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Br...