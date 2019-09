Zigarettenautomaten in Brand gesteckt

Einen Zigarettenautomaten, der in der Weinbergstraße aufgestellt ist, beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag und richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Vandalen nahmen mehrere Zeitschriften, steckten diese in die Öffnungen des Automaten und zündetenihn an. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Sachdienliche Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen können, werden unter der Rufnummer 09561/645209 bei der Coburger Polizei-Inspektion entgegengenommen. pol