Zigarettenautomaten im Visier von Dieben

Seit Anfang März haben im Landkreis Bamberg in drei Fällen unbekannte Täter Zigarettenautomaten von ihrem Standort entfernt und kurz darauf in einiger Entfernung aufgebrochen. Die Täter entnahmen aus den Automaten die Zigaretten und das Bargeld. Entwendungsschaden und Sachschaden liegen jeweils im vierstelligen Bereich. Jetzt bittet die Polizei bei der Fahndung nach den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung.

Das Abmontieren der Automaten und der Abtransport müssen aufgrund der Größe und des Gewichts der Zigarettenautomaten von mehreren Personen durchgeführt worden sein, teilt die Kripo mit. In allen drei Fällen wurden die Automaten mit Gewalt von der Wand gehebelt. Um die entwendeten Automaten zum Ort des Aufbruchs zu bringen verwendeten die Täter als Transportmittel offenbar einen größeren Pkw oder einen Lieferwagen. Es sei anzunehmen, dass die Täter die Lage der Zigarettenautomaten und die Aufbruchsörtlichkeiten vorher auskundschaften, um die in der Nacht stattfindenden Diebstähle ungestört begehen zu können. Die Diebstähle fanden in Ludwag (Gemeinde Scheßlitz), Gundelsheim und Rothensand (Gemeinde Hirschaid) statt. Der in Rothensand entwendete Zigarettenautomat konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Zeugenhinweise: Wem sind Personen aufgefallen, die sich im Bereich von Zigarettenautomaten entsprechend auffällig verhielten oder Werkzeug mit sich führen? Wer kann Angaben zu Fahrzeuge oder Personen in diesem Zusammenhang machen? Wer kann Hinweise zu dem bislang nicht aufgefundenen Zigarettenautomaten aus Rothensand geben? Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Sollte das Fehlen eines Zigarettenautomaten festgestellt werden oder ein Automat abseits von bewohntem Gebiet aufgefunden werden, bittet die Polizei (Tel. 110 oder 0951/9129-310) um sofortige Mitteilung. red