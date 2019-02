Zigarettenautomat von Wand gehebelt

Ein am Sportheim des TSV Wilhelmsthal angebrachter Zigarettenautomat wurde in der Nacht zum Samstag von der Wand gehebelt. Im Anschluss brachte der Täter mittels eines Handwagens den Automaten zu einem Geräteschuppen des Sportgeländes und zerlegte diesen dann in seine Einzelteile. Der Inhalt im Wert von rund 530 Euro wurde entwendet und der total beschädigte Automat zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kronach unter Telefon 09261/5030. pi