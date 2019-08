Die Neustadter Polizei braucht bei ihren Ermittlungen die Hilfe der Bevölkerung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat an einem Flurbereinigungsweg zwischen Weischau und Neuses am Brand abgelegt. Der Zigarettenautomat wurde von den Tätern offensichtlich mit einem Pkw dorthin geschafft. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, das zur Klärung des Falles beitragen könnte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt entgegen. pol