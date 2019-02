Zigarettenautomat landet im Wald

Am Montag wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten verständigt, den Jogger im Hauptsmoorwald aufgefunden hatten. Wie sich herausstellte, war der Standort des Automaten in der Kloster-Langheim-Straße. Der oder die Täter hatten ihn aufgebrochen und Zigaretten und Münzgeld entnommen. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dieb langt in Arztpraxis zu Am vergangenen Donnerstag wurde von der Garderobe einer Arztpraxis in der Schützenstraße eine Jacke entwendet, in der sich unter anderem ein violettfarbenes Smartphone der Marke Samsung, Modell Galaxy S 9, befand. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9192-210 entgegen. Rucksäcke und Sporttasche weg Aus einem vermutlich unverschlossenen VW Sharan, der vergangenen Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Parkplatz des Dientzenhofer-Gymnasiums in der Feldkirchenstraße geparkt war, entwendete ein unbekannter Täter zwei Rucksäcke der Marken Eastpak und Herschel sowie eine Sporttasche der Marke Kipsta. Der Entwendungsschaden beträgt circa 400 Euro.