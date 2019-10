Zigarettenautomat hält Hebelwerkzeug stand

Im Zeitraum von Freitagnacht bis Samstagmorgen hat sich eine unbekannte Person in der Egloffsteiner Straße in Pretzfeld an einem an einer Scheunenwand angebrachten Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug versuchte er den Automaten von der Scheunenwand zu trennen. Dabei verbog sich jedoch lediglich das Haltegestell. Der Automat selbst blieb unversehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahldeliktes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.