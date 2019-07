Zigarettenautomat gesprengt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Zigarettenautomaten in der Schweinfurter Straße gesprengt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizeiinspektion Hammelburg hofft bei ihren Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge hörte gegen 0.40 Uhr einen starken Knall und sah einen Lichtschein. Durch das Fenster konnte er einen jüngeren Mann dabei beobachten, wie er die Beute in eine Tasche verstaute. Nachdem dieser gestört wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Fuchsstadter Weg. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol