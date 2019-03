Zigarettenautomat gesprengt

Einen lauten Knall gab es am späten Sonntagabend im Seeleinsweg in Weichtungen. Wie die Polizei meldete, sprengte dort gegen 23.10 Uhr ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten. Durch den Sprengsatz wurde der Automat vollständig zerstört. Die Schweinfurter Kripo hofft auf Zeugenhinweise. Nachdem der bislang Unbekannte offenbar bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er mit einem Teil der Beute. Was er hierbei genau erbeutete, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der am Zigarettenautomaten entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Nach der Tat gelang es dem Täter, in nordöstliche Richtung zu entkommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09721/202 17 31 zu melden. pol