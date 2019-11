In der Nacht von Sonntag auf Montag ist aus einer Gaststätte in der Hauptstraße von Baiersdorf ein Zigarettenautomat entwendet worden. Die Tat dürfte sich am Montagmorgen ereignet haben und von mehreren Täter begangen worden sein, da der komplette Automat samt Inhalt gestohlen wurde. Der Entwendungsschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, in Verbindung zu setzen.