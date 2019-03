Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Industriestraße. In einiger Entfernung wurde der Automat am Leitenbach aufgebrochen, die Zigaretten und das Bargeld entnommen. Anschließend warfen die Unbekannten den Automaten in den Bach. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.