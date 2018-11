Zigaretten entwendet

Ein Ladendetektiv eines Erlanger Kaufhauses hat am Montag gegen 12.30 Uhr zwei Männer im Alter von 35 und 42 Jahren beim Diebstahl ertappt. Die Langfinger hatten in dem Laden Zigaretten im Wert von über 250 Euro mitgehen lassen. Ihre Beute versteckten sie dabei in einem Nierengurt. Der findige Detektiv kam dem Diebesduo jedoch auf die Schliche und hielt die Täter nach dem Verlassen des Geschäfts an. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die Diebe. Ob die Männer nun den Weg ins Gefängnis antreten müssen, hat ein Richter zu entscheiden. Die beiden Georgier halten sich erst seit wenigen Wochen in Deutschland auf. Bis zur Entscheidung über ihre Asylanträge sind sie im Ankerzentrum in Bamberg untergebracht. pol