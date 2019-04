Zigarette löst Brand auf Garagendach aus

In die Louis-Dietrich-Straße wurde am Montag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. Eine glühende Zigarette aus einem umgefallenen Aschenbecher hatte eine Bitumen-Schweißbahn der Garage in Brand gesetzt. Dadurch wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.