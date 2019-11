Zierleiste und Spiegel beschädigt

Von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag stand ein Pkw der Marke General Motors in der Einfahrt eines Anwesens in der Ostpreußenstraße in Haßfurt. Ein Unbekannter brach eine entlang der linken Fahrzeugseite verlaufende Zierleiste ab und klappte den rechten Außenspiegel ein. Dadurch wurde die Elektronik des Spiegels in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. red