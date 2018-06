Zielsichere Schützen

red



Zum Abschluss der beiden Wettkampfrunden in der Disziplin Luftgewehr-Dreistellung der Schüler und Jugend im Gau Oberfranken West feierten die beteiligten Mannschaften im Schützenheim Muggendorf die Siegerehrung.Für beide Wettkampfrunden gingen die ersten Plätze an die Mannschaft der Ehrenbürgschützen Kirchehrenbach.Zudem wurden Luise Prell (13) und Jeffrey Unglaube (14) auch die jeweils Besten in der Einzelwertung.Drei der jungen Ehrenbürgschützen dürfen sich auf die Teilnahme an den bald bevorstehenden bayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück freuen.Die Ehrenbürgschützen und ihr Erfolgsteam laden Interessierte zu einem Schnuppertraining ein: Mädchen und Jungen ab 8 Jahren können kommen.