Zielmarke der Gartenbauvereine liegt bei 5000 Mitgliedern

Sie fallen in der Öffentlichkeit nicht sehr auf und leisten doch wertvolle Arbeit. Die Rede ist vom Kreisverband Forchheim für Gartenbau und Landespflege. Verbandsvorsitzender Reinhardt Glauber erinnerte, dass seit 2002 die Zahl der Mitglieder von 3.601 auf mittlerweile 4067 stieg. "Unsere Zielmarke lautet 5.000", blickte der Verbandsvorsitzende optimistisch in die Zukunft.

Als Highlight nannte Glauber den "Tag der offenen Gartentür", an dem 22 Gärten mit Obst- und Gemüsevielfalt, über den Landkreis verteilt, bewertet wurden. Die Raiffeisenbanken sponsern diese Aktion mit 5.000 Euro.

Seit 26. Januar läuft ein Kurs für die Ausbildung zum Obstbaumpfleger. Es stehen jeweils zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung. Aufhorchen ließ in der Jahresversammlung der Jugendwettbewerb des Landesverbandes bei dem die Gruppe aus Hallerndorf sogar den Sieg davontrug. Aus den Händen von Kreisfachberater Hans Schilling erhielten sie neben Urkunden und Geschenken eine Obstpresse. Die Wiesenttaler durften sich über ein Dörrgerät freuen.

Eine große Baumpflanzaktion soll es anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Landesverbandes geben. Jeder Kreisverband bekommt am 6. Mai in Würzburg einen Baum ausgehändigt.

Nach vorne schauend, regte Glauber die Anschaffung eines Mostmobils an, ein Weg, den Verband noch attraktiver zu machen. Dies fördere den Erhalt der Streuobstwiesen. Bei einem Anschaffungspreis von 100 000 Euro könnten Fördermittel in Anspruch genommen werden, so dass ein Eigenanteil von 24 bis 35 000 Euro bliebe.

Gleichzeitig appellierte Glauber and die Ortsvereine, die "Eh-da-Flächen" innerorts zu gestalten. Saatgut können im Rahmen der Aktion "Bayern blüht" beim Landesverband bezogen werden. Informationen rund um den Garten finden sich im Gartenportal www.gaerten.bayern.de. gal