Die Wirtschaftsförderung im Landkreis veranstaltet zusammen mit den Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen am Donnerstag, 10. Oktober, einen Wirtschaftsabend zum Thema "Wer nicht kämpft, hat schon verloren - Glaub an dich". Referent ist Alexander Leipold. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr im Pavillon der Sparkasse Bad Kissingen. Anmeldungen sind möglich per Fax unter 0971/801 775 150 oder per E-Mail an: wifoe@kg.de sek