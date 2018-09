Hammelburg vor 17 Stunden

Ziel ist Schloss Geisa

SRS Seniorenfahrten Hammelburg unternimmt am Dienstag, 11. September, eine Busfahrt zum Schloss Geisa im Ulstertal und Abendessen in Haselbach. Der Bus startet um 11.30 Uhr am Gymnasium in Hammelburg,...