Ziel ist Hilfe für Simbabwe

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus dem Johannesevangelium zur Heilung eines Kranken ausgelegt: "Steh auf! Nimm deine Matte und geh!", sagt Jesus darin zu einem Kranken. Diese Aufforderung, das wird zum Weltgebetstag deutlich, gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Die Autorinnen des Weltgebetstags wissen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land ist alles andere als gut: überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben. Die Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft sind jahrelange Korruption und Misswirtschaft. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon profitieren andere. Der Weltgebetstag soll dazu beitragen, das hochverschuldete Land durch eine teilweise Entschuldung zu entlasten.

Zum ökumenischen Vorbereitungstreffen für den Haßbergkreis, das am Samstag, 18. Januar, von 13.30 bis 17.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Hofheim stattfindet, sind alle interessierten Frauen eingeladen. Anmeldungen sind bis 15. Januar möglich unter der Telefonnummer 09523/950155 oder per E-Mail an dekanat.ruegheim@elkb.de. jf