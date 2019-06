Ziel ist Gößweinstein

Nach einem Gelübde von 1721 wallen die Giecher zum Hochfest der Heiligen Dreifaltigkeit nach Gößweinstein. Am Freitag, 14. Juni, macht sich die Wallfahrt um 6 Uhr nach dem Reisesegen in der Pfarrkirche auf den Weg durch das Pünzental, über die Höhen des Juras, nach Gößweinstein. Am Samstag ist um 6.20 Uhr Wallfahrtsgottesdienst, nach dem Frühstück um 8 Uhr finden der Kreuzweg, eine Andacht sowie die Marienrufe an der Lourdesgrotte statt. Am Sonntag begeben sich die Wallfahrer um 6.30 Uhr auf den Heimweg nach Giech, wo sie gegen 17.30 bis 18 Uhr eintreffen werden. Anschließend ist im Pfarrgarten bzw. Pfarrheim gemütliches Beisammensein mit den Einwohnern. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Wallfahrtsleiter Günter Dech unter Telefon 09542/921305. red