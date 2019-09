Das bisherige (alte) Dekanat Teuschnitz lädt am Sonntag, 15. September, zur letzten Familienwallfahrt ein. Die Abschlussandacht findet um 15 Uhr an der Bastelsmühle statt. Im Rahmen dieser Abschlussandacht wird auch der bisherige Dekanatsrat durch Pfarrer Detlef Pötzl verabschiedet. Folgende Treffpunkte sind für den Start dieser Sternwanderung der besonderen Art vorgesehen: Förtschendorf Bushaltestelle (Siedlung) 13 Uhr; Steinbach am Wald (bei Wehrkirche) 13.15 Uhr; Teuschnitz (Stadtpfarrkirche) 13 Uhr; Windheim (Alter Sportplatz) 12.30 Uhr. Ziel ist die Bastelsmühle. red