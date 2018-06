Ziel ist der Odenwald

red



Die nächste Tagesfahrt des Bürgerservice der Stadt Lichtenfels führt am Mittwoch, 18. Juli, in den bayerischen Odenwald. Eingebettet in eine Landschaft mit viel Mischwald wird die Barockstadt Amorbach besucht. Die unter Denkmalschutz stehende Altstadt hat alles zu bieten, was von einem romantischen Städtchen erwartet wird. Anschließend wird die erst kürzlich restaurierte Abteikirche der ehemaligen Benediktinerabtei Amorbach besichtigt. Die Heimfahrt ist für 17.15 Uhr vorgesehen. Anmeldungen werden telefonisch unter Telefon 09571/795-0 oder 795-187 entgegengenommen.