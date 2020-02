Marktgraitz 03.02.2020

marktgraitz.inFranken.de

Ziel ist der Klassenerhalt

In der Jahresversammlung des FC Marktgraitz im dortigen Sportheim sagte der Vorsitzende Jörg Partheymüller: Ziel sei es, in der Rückrunde den drohenden Abstieg zu vermeiden. In seinem Kassenbericht ko...