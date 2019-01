Ziel ist das Heimatspielhaus

Am Donnerstag, 31. Januar, veranstaltet die Stadt Münnerstadt die nächste Besichtigung im Rahmen von "Oh! Wie schön ist Münnerstadt". Ziel ist diesmal das Heimatspielhaus. Dieses ist nicht nur eines der besonders prominenten Fachwerkhäuser in der Münnerstädter Altstadt, sondern auch ein besonders gelungenes Beispiel für die Sanierung eines historischen Gebäudes. Es gibt einige interessante bauliche Details zu entdecken. Spannend ist aber auch das Nutzungskonzept und der Erfolg des Vereins "Zukunft für das Heimatspielhaus". Dessen Vorsitzender, Martin Kuchler, wird zu allen Themen Rede und Antwort stehen. Beginn ist um 18.30 Uhr. sek