Ziel ist das Fischfest in Ziegelanger

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, eine Tour zum Fischfest in Ziegelanger. Die Teilnehmer radeln durch das Maintal zur Wallfahrtskirche Maria Limbach, die für eine Besichtigung geöffnet ist. Nach einer kurzen Pause fahren sie dann über Sand nach Ziegelanger. Auf dem dortigen Fischfest gibt es auch Kaffee und Kuchen. Gestärkt fahren die Teilnehmer über Ebelsbach nach Bamberg zurück. Die Strecke ist circa 50 Kilometer lang, überwiegend flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt 2, in Bamberg. Ansprechpartner: Manfred Wolff, Telefon 01766/2173965, oder 09522/6542 (ab 19 Uhr). red