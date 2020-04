Ziehbrunnen bekommt jedes Jahr ein neues Osterei

Vor dem Haus von Familie Lunz in Heßdorf in der Straße Am Seebach steht ein historischer Ziehbrunnen, der jedes zu Ostern als Osterbrunnen dekoriert wird.

Seit fünf Jahren steuert der 87-jährige Alois Loos jedes Jahr ein neues handbemaltes Ei dazu. Der aus Herzogenaurach stammende Loos bemalt seit Jahrzehnten Ostereier und hat in der Vergangenheit für die Brunnen am Herzogenauracher Marktplatz schon mehrere Hundert Eier beigesteuert. An seinem neuen Wohnsitz in Heßdorf malt er nun jedes Jahr ein Jahres-Ei für den Ziehbrunnen am Seebach. Für 2020 hat er ein Bild der Wehrkirche Hannberg auf das Ei gezaubert.