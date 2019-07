Der Frauentreff Rügheim besucht am Mittwoch, 24. Juli, den Gottesdienst unter dem Motto "Zieh dein Festkleid an" im Königsberger Stadtteil Hellingen. Anschließend gibt es eine Verköstigung im Pfarrgarten. Dazu bitten die Veranstalter einen Salat oder eine Nachspeise mitzubringen. Die Abfahrt ist um 18.30 Uhr am Marktplatz in Rügheim vorgesehen. red