Ziegen und viel Grün inbegriffen

"Ich werde eine Geißen-Heidi", ruft das Mädchen mit den dunklen Zöpfen und stürmt lachend über die Wiese. Die Schauspielerin Jennifer Aigner Anderson, die beim diesjährigen Sommertheater das berühmteste Waisenkind der deutschsprachigen Kinderliteratur verkörpert, freut sich auf ihre Rolle: "So lebendig habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Sich wieder an das eigene Kind-Sein erinnern zu dürfen, ist wunderbar."

Das findet auch Regisseurin Nadine Panjas, die viele vor allem als Schauspielerin kennen, und die mit "Heidi" ihr Regiedebüt bei Chapeau Claque gibt. "Ich bin mit ,Heidi' aufgewachsen. Diesen Lebensmut, den die Geschichte vermittelt, auf und über die Bühne zu bringen, ist mir ein großes Anliegen."

Die Geschichte um das Waisenmädchen, das den Großvater und seine Alm verlassen muss, um in der fremden Stadt der kranken Klara Gesellschaft zu leisten, schrieb die Autorin Johanna Spyri in nur vier Wochen. Sie hatte ihrem kranken Sohn versprochen, nach seiner Genesung ein Kinderbuch zu verfassen. Dass dieses Buch bereits in nur wenigen Jahren nach der Erstpublikation 1880 zu einem Welterfolg werden würde, hatten wohl weder Mutter noch Sohn geahnt. Bis heute wurde "Heidi" in über 50 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt.

Frühe Begeisterung

"Besonders geliebt habe ich als Kind den Film mit Gustav Knuth von 1965", sagt Heidi Lehnert, Künstlerische Leiterin des Bamberger Kindertheaters. Dass sie als Kind oft wegen der Namensgleichheit aufgezogen wurde, konnte ihre Begeisterung für "Heidi" keineswegs schmälern. "Der Moment im Film, wo der Alm-Öhi verzweifelt zusammenbricht, als er merkt, dass Heidi in die Stadt entführt wurde, hat mich jedes Mal mitgenommen."

Die Rolle des Öhi spielt Valentin Kärner, der inzwischen auch zum festen Ensemblekern von Chapeau Claque gehört. Was den Schauspieler an dieser Figur fasziniert? "Die innere Zerrissenheit des Öhi und seine Entwicklung vom bärbeißigen Außenseiter zum liebevollen Großvater ist eine tolle Herausforderung", so Kärner.

Eine Herausforderung ist auch der Spielort. Hausschreiner Martin Klerner und Bühnenbildner Jens Hübner geben sich alle Mühe, die Ziegenweide oberhalb des ehemaligen Wildensorger Spielplatzes in eine Naturbühne zu verwandeln, denn eine passendere Heimat für "Heidi" kann es eigentlich gar nicht geben. Familie Lips vom ansässigen Ziegenhof stellt dem Kindertheater nicht nur ihre gepachtete Weidefläche zur Verfügung, sondern wird auch ihre Tiere auf den Wiesen rund um den Spielort während der Vorstellungen grasen lassen - so entsteht fast schon ein lebendiges Bühnenbild - mit Ziegen als Statisterie.

Das freut auch Andreas Ulich, aus dessen bewährter Feder die Bühnenfassung für "Heidi" stammt. Für das Bamberger Kindertheater hat er in den letzten Jahren bereits "Der Karottenkönig" und "Huck&Jim" geschrieben und damals den Anstoß zu "Heidi" auf der Ziegenweide gegeben.

Mit von der Partie ist diesen Sommer auch Nikola Voit. Sie wird sich, wie immer mit viel Liebe zum Detail, um die Kostüme der Darsteller kümmern - insgesamt sieben Rollen sind von den vier Schauspielern zu verkörpern, die nicht nur selbst für die Umbauten sorgen, sondern auch noch live musizieren. Als Komponist der Bühnenmusik konnte zum ersten Mal Franz Tröger gewonnen werden - der Tonkünstler ist vor allem für seine witzig-genialen Spieluhrkompositionen ein Begriff.

Bis zur Premiere am 29. Juni ist noch viel zu tun, aber die Schauspielerinnen Maria Adriana Albu und Astrid Haas proben gerne mit den Kollegen. "Es ist nicht immer selbstverständlich, dass man sich in einem Ensemble gut aufgehoben fühlt", wissen die erfahrenen Darstellerinnen. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Freundschaft treibt ja auch die Figuren im Stück an und verbindet sie miteinander in einer vollkommen zeitlosen Geschichte.

Die Pippi der Alpen?

"Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war", schrieb Astrid Lindgren.

Ist Heidi vielleicht so etwas wie die Pippi Langstrumpf der Alpen? "Vielleicht ein bisschen", lacht die Künstlerische Leiterin, ",Heidi' erzählt auf jeden Fall von einer unbedingten Liebe und Aufrichtigkeit, die mit allem Respekt Regeln zu sprengen weiß. In gewisser Hinsicht ist Heidi eine Anarchistin, aber eine Anarchistin der Liebe." red