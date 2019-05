Ziegen in der Landschaftspflege

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg veranstaltet am heutigen Mittwoch eine Exkursion zur Ziegenbeweidung am "Amstling" bei Tiefenhöchstadt. Dabei stellt Ziegenhalter Jörg Schmitt seine Arbeit mit den Ziegen vor. Zudem wird das Bayern-Netz-Natur-Projekt "Blühender Jura" vorgestellt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Flurbereinigungsweg, von Teuchatz kommend kurz vor Tiefenhöchstadt auf der linken Seite. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0951/85553 oder per E-Mail an lpv-bamberg@lra-ba.bayern.de. red