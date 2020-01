Ziegelangerer Musiker überzeugten die Berliner

Voller Begeisterung und mit tiefen Eindrücken sind die Musikanten der Heimatkapelle Ziegelanger aus Berlin in den Heimatkreis zurückgekehrt. Sie haben am Mittwochmittag das musikalische Programm in der Bayernhalle der Grünen Woche, der internationalen Messe für Landwirtschaft und Ernährung in Berlin, gestaltet.

"Ein voller Erfolg"

"Unsere Reise zur Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär sowie der Auftritt auf der Grünen Woche waren ein voller Erfolg", schwärmte Orchestermitglied Karlheinz Markl. Die Digitalministerin Bär habe allen den Besuch des Bundestages mit einer Besichtigung ermöglicht. Auch zum Auftritt der Heimatkapelle auf der Messe sei sie extra erschienen und habe mit den vielen anderen Besuchern der Bayernhalle Applaus gespendet.

Kommt die Wiederholung?

Der Auftritt der Musikanten aus dem Landkreis Haßberge ist offenbar so gut angekommen, dass die Ziegelangerer Musiker im kommenden Jahr wiederum in Berlin spielen sollen. "Der Veranstalter sagte, dass er so viel Applaus zur Grünen Woche noch nicht erlebt hat", berichtete Markl. Alles in allem sei die Berlinreise ein erfolgreicher und glücklicher Ausflug gewesen, heißt es aus den Reihen der Besucher aus dem Maintal.