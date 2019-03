ZF streckt die Fühler aus

Der Automobilzulieferer ZF streckt seine Fühler erneut vorsichtig nach dem Bremsenhersteller Wabco aus. Es habe ergebnisoffene Gespräche mit dem amerikanisch-belgischen Unternehmen gegeben, sagte ein ZF-Sprecher am Donnerstag, betonte aber zugleich, dass es keinerlei Beschlüsse gegeben habe. Das könnte auch die Mitarbeiter am Standort in Schweinfurt interessieren.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Wabco selbst hat vorbereitende Gespräche bestätigt, aber auch betont, dass es keine Gewissheit gebe, ob eine Einigung erzielt werde. Sollte ZF Wabco übernehmen, würde das Unternehmen aus Friedrichshafen künftig knapp 40 Milliarden Euro im Jahr umsetzen und damit den beiden größeren Konkurrenten Bosch und Continental deutlich näher kommen, hieß es im "Handelsblatt"-Bericht. Der Autozulieferer vom Bodensee schaut seit Jahren mit großem Interesse auf den Bremsen-Bereich. dpa