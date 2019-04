Zeyerns "großes Potenzial"

Über 130 Personen nahmen an der Auftaktveranstaltung vor einigen Tagen in der Rodachtalhalle in Marktrodach teil. "Das war ein guter Startschuss", so Bürgermeister Norbert Gräbner, der sich sehr über den Beginn der Maßnahme und das Engagement freute.

Das Amt für ländliche Entwicklung wurde vertreten durch den Leiter der Abteilung Dorfentwicklung, Wolfgang Kießling, und Baudirektor Reinhard Sponsel. Bei der ersten Besichtigung des Ortsteils Zeyern habe er großes Potenzial gesehen, diesen noch lebenswerter zu gestalten, um den dort lebenden Menschen attraktive Lebens- und Wohnbedingungen zu bieten, so Kießling. Mit dem Projekt sollen die Eigenkräfte aktiviert werden und die Stärkung der vorhandenen Potenziale gestärkt werden. Das bürgerschaftliche Engagement, das Vereins- und Gemeindeleben, der soziale Zusammenhalt sowie die Dorfkultur werden als wesentliche Triebkräfte für eine eigenständige Entwicklung gefördert werden.

Die Dorferneuerung benötigt eine gezielte und konsequente Vorbereitung, was einen Zeitrahmen von ein bis zwei Jahren in Anspruch nehmen kann. Zusammen mit dem Amt für ländliche Entwicklung werden die Bürger eine Reise der Gestaltung und Entwicklung für den Ortsteil Zeyern antreten. Zunächst soll jedoch ein Grundseminar in Klosterlangheim, welches am 17. und 18. Mai durchgeführt wird, stattfinden. Interessierte konnten sich zu diesem Seminar anmelden. Aufgrund des großen Interesses musste eine Auswahl vorgenommen werden, damit alle Vereine, Gemeinschaften, Mann und Frau sowie die Bürgerschaft gut vertreten ist.

Die privaten Anwesen mit ihren Gebäuden und Hofräumen prägen in besonderem Maß das Erscheinungsbild der Dörfer in Bayern. Die Dorferneuerung erstreckt daher nicht nur auf die öffentlichen Bereiche, sondern auch auf die privaten. Das Bayerische Dorfentwicklungsprogramm bietet dafür finanzielle Unterstützung. red