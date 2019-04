Zeuß Sieggarant für Wallenfels

In einem Kreisderby der Damen-Bezirksoberliga fertigte der Tabellenzweite TSV Teuschnitz das Schlusslicht TSV Windheim mit 8:0 ab. Beide Punkte aus Kulmbach entführte der Rangdritte TTC Wallenfels. Die erwartete Niederlage musste die SG Neuses gegen den Meister Mistelgau hinnehmen.

ATS Kulmbach II - TTC Wallenfels 4:8

Mit dem Gewinn eines Doppels und der Einzel von Ulla Hader sowie Katja Schreiner brachten sich die Gäste mit 3:1 nach vorne. Da in den folgenden drei Paarungen nur Nina Zeuß punktete, kam Kulmbach bis auf einen Zähler heran (4:3). In den folgenden fünf Einzeln gab Wallenfels aber nur noch eine Begegnung ab, so dass ein ungefährdeter Auswärtserfolg zu Buche stand. Beste Punktesammlerin war die unbezwungen gebliebene Nina Zeuß (3,5).

Ergebnisse: Schmidt/Eichner - Schreiner/Zeuß 0:3, Fieber/Bräunling - Hader/Köbel 3:1, Fieber - Hader 2:3, Schmidt - Schreiner 0:3, Bräunling - Köbel 3:0, Eichner - N. Zeuß 0:3, Fieber - Schreiner 3:1, Schmidt - Hader 0:3, Bräunling - Zeuß 0:3, Eichner - Köbel 3:1, Bräunling - Schreiner 0:3, Fieber - Zeuß 0:3.

SG Neuses - SV Mistelgau 4:8 Mit dem Doppelsieg des Duos Katja Schwemmlein/Nadja Kolb und des Einzelerfolgs von Schwemmlein erwischte Neuses den etwas besseren Auftakt (2:1). Doch mit fünf Siegen in Serie wendete Mistelgau das Blatt, so dass sich die SG mit 2:6 im Hintertreffen befand. Ute Kleylein und Kolb verkürzten zwar auf 4:6, doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Ergebnisse: Schwemmlein/Kolb - Götz/Bursian 3:2, Bernschneider/Kleylein - Türk/Nützel 1:3, Schwemmlein - Türk 3:1, Bernschneider - Götz 1:3, Kleylein - Bursian 1:3, Kolb - Nützel 0:3, Schwemmlein - Götz 1:3, Bernschneider - Türk 0:3, Kleylein - Nützel 3:2, Kolb - Burisan 3:1, Kleylein - Götz 1:3, Schwemmlein - Nützel 1:3.

TSV Teuschnitz - TSV Windheim 8:0

In die Schranken wies der Tabellenzweite das Schlusslicht und den Absteiger Windheim. Da in fünf Paarungen Teuschnitz ohne Satzverlust blieb, zeigt auch das Satzverhältnis von 24:4 die Überlegenheit auf. Dem Ehrenpunkt nahe kam lediglich Melanie Neubauer gegen Susanne Richter. Doch nach stets knappen Satzresultaten behauptete sich Richter (11:9, 12:10, 11:13, 10:12, 11:9). hf Ergebnisse: Jakob/Richter - Neubauer/Backer 3:0, Beetz/Köhler - Vetterdietz/Völk 3:0, Jakob - Vetterdietz 3:0, Richter - Neubauer 3:2, Beetz - Backer 3:1, Köhler - Völk 3:0, Jakob - Neubauer 3:1, Richter - Vetterdietz 3:0.