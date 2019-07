"Zeulner Waldwichtel" und die badelustigen Paddler waren die Hingucker

Nach den Erwachsenen kamen die Kindergarten- und Schulkinder beim Freischießen auf ihre Kosten. Der Kinderfestzug ist ein farbenfrohes Geschehen, wobei die Aufforderung "Pack die Badehose ein" am treffendsten gewählt worden war. Denn wie schon in den vergangen Tagen, so strahlte auch diesmal die Sonne, was das Zeug hielt.

Alle versammelten sich auf dem Apotheken-Platz und zogen durch den Ort. Dabei war von Pfarrer Wolfgang Scherbel, der in der Gruppe der Kleinsten zu sehen war und mit sicherer Hand den Kinderwagen steuerte, bis hin zu Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech und seinem Marktgemeinderat alles, was Rang und Namen hat. dr