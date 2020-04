Zeulner hofft auf Neustart von Moll

Die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) erklärt in einem Statement zum Insolvenzantrag der Firma Moll in Bad Staffelstein, dass sie es sehr bedaure, dass ein so wichtiges und traditionsreiches Familienunternehmen im Landkreis Lichtenfels nun diesen Schritt gehen musste. Gertrud Moll-Möhrstedt sei als Unternehmerinnenpersönlichkeit für sie weiter ein großes Vorbild. Als Pionierin ihrer Zeit habe sie auch in der Vergangenheit schwierige Entscheidungen mit viel Mut getroffen. Zeulner: "Es bleibt meine Hoffnung, dass das Unternehmen nach der Krise wieder aktiv in die Produktion starten kann." Die Firma Moll sei eines der mittelständischen Unternehmen, das der Region über Jahrzehnte die Treue gehalten habe. "Unsere Anstrengungen müssen auch weiterhin dahin gehen, dass wir Arbeitsplätze in der Region halten", gibt Zeulner als Devise aus. Die Corona-Krise stelle auch die heimische Wirtschaft vor große Herausforderungen, aber es werde auch eine Zeit danach geben. In der Zwischenzeit würden alle Anstrengungen der Unterstützung der Unternehmen sowie der Arbeitnehmer gelten. Als Ansprechpartner stünden ihr Büro in Berlin und Lichtenfels und sie selbst zur Verfügung. red