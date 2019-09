Hubertus Habel führt in einer CHW-Exkursion heute, Freitag, 13. September, unter dem Motto "Wegzeichen der Reformation" durch die Coburger Veste. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Aufgang zur Veste, am Parkplatz an der Festungsmauer. Die Wegzeichen der Reformation in Coburg führen zu Wesentlichem im Festungs-, Schloss- und Kirchenbau in Coburg zwischen 1420 und 1650 an den 13 Stationen an der Veste, entlang des Lutherwegs im Hofgarten und an der Morizkirche. red