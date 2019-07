Zeugnis als Zugticket

In ganz Bayern dürfen sich Schüler mit sehr guten Leistungen auch in diesem Jahr freuen: Sie dürfen wieder am ersten Ferientag, Montag, 29. Juli, kostenlos mit der Bahn fahren. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) betont in einer Pressemitteilung: "Unsere Schüler blicken auf ein ereignisreiches und lernintensives Schuljahr zurück. Umso schöner, wenn man am ersten Ferientag noch einmal für die gezeigten Leistungen belohnt wird. Wer eine 1 im Zeugnis hat - ganz gleich in welcher Schule und in welchem Fach - darf am ersten Ferientag kostenlos Bahn fahren. Ich wünsche allen Schülern einen wundervollen Tag mit vielen schönen Erlebnissen und einen gelungenen Start in die Ferien."

Patrick Pönisch, Regionalleiter Marketing DB Regio Bayern, ergänzt: "Zum Start in die Ferien möchten wir auch heuer wieder alle Einserschüler für ihre Ausdauer und Lernbereitschaft mit Freifahrten in den bayerischen Regionalzügen belohnen. Außerdem wollen wir die Schüler dazu animieren, die Bahn für weitere Ausflüge in den Ferien zu nutzen und die schönsten Flecken Bayerns mit dem Zug zu ,erfahren‘. Die Jugend verfügt über ein stark ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Hier passt die Bahn als einer der ökologischsten Verkehrsträger perfekt dazu. Wir würden uns freuen, wenn die Aktion, wie in den vergangenen Jahren auch, wieder begeisterten Zuspruch findet. Vergangenes Jahr haben 36 000 Schüler an der Aktion teilgenommen."

Kopie und Ausweis reichen

Die Aktion "Freie Fahrt für 1er-Schüler" richtet sich an die Schüler der bayerischen allgemeinbildenden Schulen (Förder-, Grund-, Haupt-, Wirtschafts-, Real-, Fachober- und Berufsoberschulen sowie Gymnasien) mit einer "Eins", einem "Sehr gut" oder einer entsprechenden aktuellen Punktzahl im Zeugnis oder mit sehr gutem Verbalgutachten. Sie gilt in allen Nahverkehrszügen in Bayern ( zweite Klasse). Mitzubringen sind eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.

Neben den Regional- und S-Bahn-Zügen der DB Regio beteiligen sich fast alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern zu den gleichen Konditionen an der Aktion. Hierzu zählen die Transdev (BOB, BRB und Meridian), die Länderbahn (Vogtlandbahn, ALEX-Züge, Oberpfalzbahn, Waldbahn), agilis, die Berchtesgadener Land Bahn und die Erfurter Bahn auf der Strecke von Gemünden am Main bzw. Mellrichstadt bis Schweinfurt Stadt. Zusätzlich können die Schüler von Bayern länderübergreifend bis Lauda, Crailsheim, Ulm, Sonneberg, Salzburg, Kufstein, über die Außerfernbahn bis Reutte sowie auf der Strecke Memmingen - Wangen - Hergatz fahren. red