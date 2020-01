Zeugin teilt das Kennzeichen mit

Am Dienstagnachmittag hat eine Zeugin in Forchheim beobachtet, wie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Willy-Brandt-Allee das Auto eines 45-Jährigen angefahren wurde. Sie notierte sich das Kennzeichen und konnte es an den Geschädigten weitergeben. Der Skoda wurde an der hinteren Tür angefahren und es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.