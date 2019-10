Gegen die linke hintere Fahrzeugseite eines silberfarbenen VW Golf stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Wernsdorf und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug stand am Sonntag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz am Sportgelände. Eine Zeugin hatte die Unfallflucht beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.