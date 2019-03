Zeugin notiert das Kennzeichen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag gegen 10.30 Uhr in Rattelsdorf gegen den linken Außenspiegel eines in der Ebinger Straße geparkten schwarzen BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen. pol