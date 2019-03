Zeugin notiert das Kennzeichen

Ein zunächst unbekannter Sattelzugfahrer beschädigte am Montagvormittag einen am St.-Kilians-Platz geparkten schwarzen Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin konnte sich noch das Kennzeichen des Sattelanhängers notieren. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 48-jähriger Ukrainer, kurze Zeit später festgestellt werden. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.